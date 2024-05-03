В США отвергли идею об управлении ИИ ядерным оружием

В США уверены, что контроль над ядерным вооружением должен осуществляться только человеком, а не искусственным интеллектом. С таким заявлением выступил представитель бюро по контролю над вооружениями госдепартамента США Пол Дин, чьи слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, Вашингтон призывает Китай и Россию согласиться с подобной позицией, отметил чиновник.

"Высокопоставленный чиновник в США <...> призвал Китай и Россию согласиться с заявлениями США и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект будут принимать решения о развертывании ядерного оружия", - заявил Дин.

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