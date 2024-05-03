В США сочли, что Китай пересек красную линию Байдена

Китай пересек красную линию президента США Джо Байдена в отношении развития связей Пекина и Москвы и поддержки КНР военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай пересек красную линию Байдена в отношении Украины... Байден провел свою красную линию 18 марта 2022 года... Байден сказал, что он позаботился о том, чтобы китайский президент понял, что тот "подвергнет себя серьезной опасности" и поставит под угрозу экономические связи Китая с США и Европой, если он материально поддержит войну России", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в течение 2022 года "Пекин был осторожен" и избегал пересечения красной линии США, однако впоследствии, как пишет газета, "китайцы, вероятно, решили, что бахвальство Байдена было блефом".

Прошлый год, по оценке издания, оказался переломным с точки зрения углубления экономических связей России и Китая. В США обнаружили, что "поддержка Китаем российского военного производства резко возросла с начала 2023 года".

Подчеркивается, что администрация Байдена обдумывает потенциальные издержки введения санкций в отношении крупных китайских банков и других системно значимых компаний.

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