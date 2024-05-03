Новые власти Аргентины забросили финансирование одной отрасли

Новые власти Аргентины в 2024 году забросили финансирование одной из отраслей экономики, сохранив бюджет Национальной комиссии по атомной энергии страны (CNEA) на уровне 100 миллиардов песо (114 миллионов долларов). Как пишет Reuters, из-за этого застопорились строительные работы по новейшему малому модульному реактору и другим проектам, а денег на текущие расходы хватит максимум до июня., передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Из заявления главы CNEA Адрианы Серкис, на которое ссылается агентство, следует, что передача части ожидаемого бюджета также была отложена, а некоторым поставщикам и подрядчикам пришлось остановить работы и перестать платить сотрудникам. Отмечается, что строительство реактора полностью оплачивалось государством с 2014 года, а сдача объекта ожидалась в 2028 году.

Правительство президента-либертарианца Хавьера Милея, пришедшее к власти в декабре на фоне крупного экономического кризиса и глубокого бюджетного дефицита, пообещало сократить расходы и сбалансировать госфинансы. В частности, речь шла о том, чтобы упразднить Центробанк и заменить аргентинский песо долларом США.

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