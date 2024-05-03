В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем

Турция будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция будет соблюдать принятое 2 мая решение о прекращении торговли с Израилем, пока он не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал министр на встрече Ассамблеи экспортеров Турции. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы ждали прекращения огня, однако, наоборот, произошло ухудшение гуманитарной ситуации. В этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений", - сообщил Болат. Он добавил, что Турция продолжит оказание гуманитарной помощи жителям Палестины.

Минторг Турции 9 апреля ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. Вечером 2 мая министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем.

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