Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Беларусью
Латвия начала создавать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Укрепления возводятся в одном километре от российской границы, рядом с пограничным пунктом Терехово.
"Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, включая танки", - сообщил изданию инженерный инспектор Каспар Лаздиньш.
По его словам, противотанковые рвы укрепят "зубами дракона" - сооружениями, препятствующими движению военной техники, а также минными полями, если начнутся военные действия.
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