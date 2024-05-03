Крупный пожар на военном заводе в Берлине

В Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bild.

"В настоящее время четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась... Пожар больше невозможно взять под контроль изнутри", - рассказал представитель пожарной службы Адриан Венцель.

К тушению пожара привлечено 130 человек. Отмечается, что в здании горят химикаты, существует риск образования опасных веществ, которые распространяются вместе с дымом. Жителей района Лихтерфельде просят закрывать двери и окна, а также отключить кондиционеры. Причины пожара не называются.

Die Giftwolke steigt über Wohnhäusern auf

Die Feuerwehr ist mit 130 Kräften im Einsatz

Ein Baumarkt, ein Möbelhaus und ein Supermarkt, direkt neben der Fabrik, wurden geschlossen

Ein Baumarkt, ein Möbelhaus und ein Supermarkt, direkt neben der Fabrik, wurden geschlossen