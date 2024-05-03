Крупный пожар на военном заводе в Берлине

В Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bild.

"В настоящее время четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась... Пожар больше невозможно взять под контроль изнутри", - рассказал представитель пожарной службы Адриан Венцель.

К тушению пожара привлечено 130 человек. Отмечается, что в здании горят химикаты, существует риск образования опасных веществ, которые распространяются вместе с дымом. Жителей района Лихтерфельде просят закрывать двери и окна, а также отключить кондиционеры. Причины пожара не называются.