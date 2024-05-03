https://news.day.az/world/1657437.html Генпрокуратура Армении направила в СНБ отчет об уголовном преследовании Пашиняна
Генпрокуратура Армении направила в СНБ отчет об уголовном преследовании Пашиняна
Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Об этом заявила генпрокурор Анна Вардапетян в парламенте.
"Заявление направлено в СНБ для проверки документов, в том числе ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметила она.
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