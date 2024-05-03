Генпрокуратура Армении направила в СНБ отчет об уголовном преследовании Пашиняна

Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Об этом заявила генпрокурор Анна Вардапетян в парламенте.

"Заявление направлено в СНБ для проверки документов, в том числе ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу. После проверки будет обсужден вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметила она.

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