Эрдоган подтвердил прекращение торгового оборота с Израилем

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна вынужденно пошла на остановку торговых отношений с Израилем и прекратила торговый оборот, объем которого достигал $9,5 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"События, развернувшиеся между Израилем и Палестиной, неприемлемы. Израиль убил 40-45 тыс. палестинцев. Нам как мусульманам невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в $9,5 млрд, сейчас мы его прекратили", - сказал он журналистам в Стамбуле. Трансляция выступления велась в аккаунте правящей в Турции Партии справедливости и развития в X (ранее Twitter).

Турецкий лидер отметил, что ранее в США встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще до того, как разгорелся нынешний кризис. "Я не просто так с ним тогда встретился, а чтобы показать, что Турция и Израиль могут вместе сделать некоторые шаги. Но Нетаньяху оказался безжалостным и проявил эту безжалостность по отношению к детям, женщинам и старикам [в Газе]. Весь Запад, а особенно США, работают в интересах Израиля", - сказал он.

Минторг Турции 9 апреля ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. Вечером 2 мая министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Как сообщил министр торговли Турции Омер Болат, Анкара будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи.

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