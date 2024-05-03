ЕС и НАТО обвинили Россию

ЕС и НАТО синхронно распространили заявления о якобы осуществляемой Россией "вредоносной деятельности" против Германии и Чехии в киберпространстве, не приводя никаких доказательств этим утверждениям. Заявление от имени ЕС распространил глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель, от имени НАТО - Североатлантический совет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В текстах документов говорится, что Евросоюз и НАТО "строго осуждают вредоносную кампанию кибератак против Германии и Чехии". В заявлении подчеркивается, что эти кибератаки осуществлены некой структурой, получившей наименование APT28 (Advanced Persistent Threat Actor 28), которую якобы "контролирует Россия", доказательств чему не приводится.

"Сегодня Германия публично объявила, что в результате кибератаки была нарушена безопасность аккаунтов электронной почты руководства Социал-демократической партии Германии. Одновременно Чехия объявила, что ее государственные институты стали целью этой кампании кибератак", - говорится в заявлениях ЕС и НАТО. В них подчеркивается, что евроатлантические структуры используют "весь спектр ответных мер, чтобы предотвратить, ограничить и ответить на эти кибератаки".

ЕС и НАТО далее выступили с обвинениями в адрес России в проведении атак против "демократических институтов, государственных структур, операторов критической инфраструктуры" на территории стран - членов этих организаций.

В заявлении ЕС также содержится утверждение, что ранее аналогичным кибератакам подверглись государственные структуры и агентства в Польше, странах Прибалтики, Словакии и Швеции.

2 мая Североатлантический совет распространил заявление с обвинениями в адрес России в шпионаже и саботаже, пообещав, что это "не остановит снабжение Украины оружием".

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