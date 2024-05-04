Названы опасные последствия пожара на заводе в Берлине

Из-за пожара на заводе компании Diehl в Берлине может образоваться ядовитая синильная кислота. Опасные последствия происшествия назвала газета Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, на горящем заводе металлоконструкций в районе Лихтерфельде есть серная кислота и цианистая медь. Власти оповестили граждан об опасности с помощью СМС. Горожанам рекомендовали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Власти также обнародовали карту с предполагаемой зоной распространения ядовитого дыма - красным отмечена вся западная часть столицы Германии.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе вспыхнул утром на втором этаже здания. По предварительным оценкам, огонь затронул две тысячи квадратных метров.

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