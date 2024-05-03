Израиль рассматривает план урегулирования, при котором его военные останутся в Газе

Израиль рассматривает план контроля над сектором Газа, согласно которому израильские военные останутся в анклаве после завершения операции. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, план означает совместный контроль Израиля и группы арабских стран над Газой. В группу арабских стран будут входить Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, участвовать также будут США.

Как отмечается, страны будут назначать лидеров в анклаве, которые будут заниматься "восстановлением опустошенной территории". Через семь-десять лет этот альянс стран "позволит жителям Газы" проголосовать по вопросу о включении в единую палестинскую администрацию, которая будет управлять и анклавом, и Западным берегом реки Иордан. При этом важным условием этого плана является то, что армия Израиля будет оставаться в Газе.

Арабские официальные лица и эксперты уже назвали этот план неработоспособным. Но, как подчеркивает само издание, это предложение Израиля свидетельствует о большей гибкости властей еврейского государства, чем предполагают их официальные заявления.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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