Колумбия разорвала дипотношения с Израилем
Власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипломатических отношений.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Колумбии в X (ранее Twitter).
"МИД Колумбии информирует, что посол Израиля в Боготе был уведомлен о решении властей разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль", - сказано в сообщении.
При этом работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится.
1 мая, выступая на манифестациях по случаю Международного дня солидарности трудящихся, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 2 мая страна разорвет отношения с Израилем, власти которого, по его словам, проводят политику геноцида.
Власти Колумбии не раз радикально высказывались по вопросу ближневосточного конфликта в отношении Израиля.
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