Катар будет готов принять просьбу США о высылке из Дохи лидеров ХАМАС

Власти Катара будут готовы принять просьбу США о высылке из Дохи проживающих там лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и ожидают, что такой запрос может быть сделан американской стороной в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает газета The Times of Israel со ссылкой на источник.

Он указывает, что запрос Вашингтона к Дохе об изгнании руководства ХАМАС может поступить, если радикалы отклонят последнее предложение по урегулированию кризиса с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа. Учитывая, что терпение в отношении этого палестинского движения у США на исходе, любого, кроме положительного, ответа на предложенную сделку может оказаться достаточно, чтобы заставить Соединенные Штаты официально попросить Катар отказать в убежище для лидеров радикальной группировки, говорит источник.

США обвинили радикалов в отказе принять предыдущие предложения по урегулированию нынешнего витка арабо-израильского кризиса, заявив, что ХАМАС является единственным препятствием на пути к сделке, которая позволит освободить десятки наиболее уязвимых израильских заложников в обмен на немедленное прекращение огня как минимум на шесть недель.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!