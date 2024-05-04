Трамп может потребовать от членов НАТО поднять расходы на оборону

Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США рассматривает возможность оказать давление на союзников на НАТО с целью увеличения ими минимального порога расходов на оборону до 3% ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газета The Daily Telegraph сообщил неназванный источник, близкий к политику.

Собеседник издания пояснил, что бывший американский лидер какое-то время размышлял над тем, чтобы поднять эту тему, а укрепила его в этой идее встреча в прошлом месяце в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой. При этом план заключается в том, чтобы при расчете размера вклада не учитывалась военная помощь Украине, как это происходит сейчас.

"Его мысли склоняются к 3%, особенно после разговора с Дудой, и это не считая денег Украине", - сообщил источник издания.

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