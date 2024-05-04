Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая миллиардная военная помощь страны Украине останется инвестициями в стране, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Во время мероприятия института Маккейна Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США и подчеркнул, что поддержка Киева идет на пользу стране.

"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - отметил он.

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