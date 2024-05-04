https://news.day.az/world/1657601.html Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США
Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая миллиардная военная помощь страны Украине останется инвестициями в стране, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
Во время мероприятия института Маккейна Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США и подчеркнул, что поддержка Киева идет на пользу стране.
"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - отметил он.
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