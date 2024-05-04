Выборы в Великобритании оказались провальными для правящей партии

Правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела на прошедших 2 мая региональных выборах одно из самых громких поражений за последние десятилетия. С такой оценкой выступила газета The Guardian по итогам подсчета голосов, поданных в 102 из 107 местных органов власти по всей Англии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тори потеряли уже свыше 448 мест в различных органах власти - муниципальных, местных и региональных советах, то есть почти половину по сравнению с выборами 2021 года. Правящая партия смогла сохранить лишь 479 региональных мандатов. По этому показателю ее обошли не только оппозиционная Лейбористская партия (1 026 мест, плюс 173 мандата), но и партия "Либеральные демократы" (505 мест, плюс 101 мандат). 224 мест перешли под контроль независимых кандидатов (плюс 92), 159 - под контроль представителей Партии "зеленых" (плюс 65 мест).

Окончательно результаты волеизъявления должны быть подведены в субботу. Среди прочих будут названы победители выборов за посты мэров Лондона, Большого Манчестера, Ливерпуля и других городов. В случае со столицей особенной интриги ожидаемо не произошло. По информации телеканала Sky News, обе основные партии уже признали, что победу одержит нынешний мэр, лейборист Садик Хан.

The Guardian приводит слова эксперта по выборам, профессора Университет Стратклайда из Глазго Джона Кертиса, по мнению которого, речь идет о "одном из самых плохих, если не самом плохом" результате консерваторов за четыре десятилетия.

При этом лейбористы, несмотря обоснованный оптимизм по поводу итогов выборов, признают, что произраильская позиция партии под руководством Кира Стармера негативно повлияла на предпочтения избирателей в районах с большой долей мусульманского населения. Результаты также показали, что опросы общественного мнения небезосновательно предсказывают победу лейбористов на парламентских выборах и их возвращение на Даунинг-стрит спустя 14 лет. Дата выборов пока не объявлена, однако велика вероятность, что они состоятся осенью этого года.

Вместе с тем, по подсчетам Sky News, партия не сможет получить полного контроля над Палатой общин. Экстраполировав нынешние региональные предпочтения на всю страну, телеканал делает прогноз, что Лейбористская партия наберет 35% голосов, а консерваторы - 26%. Это принесло бы партии Кира Стармера 294 депутатских мандата в 650-местной Палате общин, нижней палате парламента, на 32 меньше, чем нужно для формирования правительства в одиночку, без компромиссов с другими политическими силами. Консерваторы при таком раскладе потеряли бы 130 мандатов, гарантировав 242 кресел в Палате общин, а "Либеральные демократы" провели бы в нее 38 представителей вместо нынешних восьми.

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