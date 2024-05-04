Турция не вернется в число участников программы F-35

Турция, скорее всего, не вернется к реализации программы создания истребителя нового поколения F-35, в связи с чем призывает США пересмотреть наложенные на Анкару санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай.

"Турция не проявляет интереса к возвращению к программе F-35, поэтому санкции CAATSA, введенные против Анкары в связи с приобретением у России зенитно-ракетных систем С-400, должны быть заново обсуждены и отменены. Мы еще тогда (во время покупки систем - прим. ТАСС) говорили, что не следует путать кейсы С-400 и F-35", - приводит слова законодателя телеканал TRT. Во главе парламентской делегации бывший вице-президент Турции (2018-2023) провел переговоры в Конгрессе США.

Аналогичную позицию республика высказала на переговорах с делегацией Конгресса США в конце марта в Анкаре.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. В США заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400.

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