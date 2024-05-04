Трамп вырывается вперед

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уступает республиканцу Дональду Трампу 10 процентных пунктов по уровню поддержки избирателей, передает Day.Az.

Как следует из опроса Rasmussen Reports, экс-президента поддерживают 46% американцев, действующего президента - 36%, независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего - 9%.

Исследование проводилось с 29 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 3 п. п.

Трамп увеличил отрыв от своего соперника на 4 п. п. по сравнению с опросом, который проводился месяц назад. Тогда за республиканца были готовы проголосовать 44%, за демократа - 38%, за Кеннеди-младшего - 10%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!