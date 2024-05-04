https://news.day.az/world/1657670.html В Берлине возобновили тушение возгорания на предприятии
В Берлине возобновили тушение возгорания на предприятии
Пожарная служба Берлина после ночной паузы возобновила тушение возгорания на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Тушение продолжается, на месте работают около 50 человек", - сообщил представитель пожарной службы, которого цитирует телеканал RBB. По его словам, работы продлятся до вечера.
Ранее тушение было приостановлено из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды.
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