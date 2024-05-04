Трамп выплатил $9 тыс. штрафа за нарушение постановления о неразглашении

Экс-президент США Дональд Трамп выплатил штраф размером в $9 тыс. за нарушение постановления о неразглашении, запрещающее ему публиковать комментарии по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд). Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Трамп отдал судебному клерку два чека - на $2 тыс. и на $7 тыс. Причиной штрафа стали публикации политика в соцсети Truth Social. Его обязали удалить посты со своей страницы.

30 апреля судья также оштрафовал Трампа на $2 тыс. за неуважение к суду. Выплатил ли он и эту сумму, не уточняется.

Суд в Нью-Йорке слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

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