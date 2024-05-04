Захарова заявила о намерении НАТО воевать с Россией

Учения Североатлантического альянса Steadfast Defender говорят о том, что НАТО готовится к возможному конфликту с РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ на фоне обвинений в адрес Москвы в гибридных атаках на страны-члены НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, об этом открыто говорят высокопоставленные представители и военные НАТО - в том числе глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр и командующий европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

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