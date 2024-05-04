Маск предупредил об обесценивании доллара

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о предстоящем обесценивании доллара, которое произойдет, если не удастся решить проблему госдолга США. С таким заявлением он выступил на своей странице в принадлежащей ему соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", - написал миллиардер.

Опасения по поводу ситуации с американским госдолгом, достигшим уже 34 триллионов долларов, в последнее время регулярно высказывают различные эксперты и экономисты. Вашингтон призывают замедлить темпы заимствований, которые будут увеличиваться на триллион каждые 100 дней. По словам экономиста Леса Рубина, увеличение задолженности провоцирует рост инфляции и снижение уровня жизни, а ее текущий размер ставит под вопрос возможность выплачивать по ней проценты в дальнейшем.

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