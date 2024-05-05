США приостановили поставки снарядов Израилю

Американская администрация на неделе приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их словам, этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки поставок снарядов.

Собеседники издания отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль провел "жесткий разговор" с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху по поводу проведения военной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее многие мировые лидеры и международные организации неоднократно призывали власти Израиля отказаться от ввода войск в Рафах. Среди противников этого плана и США - в Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.

Между тем власти Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от уже утвержденных планов проведения операции в Рафахе, поскольку, по их версии, ввод войск в этот город является залогом "полной победы" над вооруженными отрядами ХАМАС. В свою очередь представители праворадикального крыла правящей коалиции - министр финансов Бецалель Смотрич (ультраправая партия "Религиозный сионизм") и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир (ультраправая партия "Еврейская сила") - угрожали в случае отказа от операции в Рафахе выйти из правительства, что могло бы привести к распаду коалиции и назначению новых выборов.

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