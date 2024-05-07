В Беларуси проведут отработку ядерных ударов

Комплекс мероприятий по планированию и отработке ударов ядерными боеприпасами проведут в ходе начавшейся в Беларуси внезапной проверки сил и средств носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь [президента страны Александра Лукашенко] на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия", - приводит его слова пресс-служба беларусского Минобороны.

В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Хренин сообщил, что в ходе проверки "будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".

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