Вардан Осканян пытается на чужом горбу въехать во власть

Автор: Байрам Эльшадов

Политические изменения последних недель в Армении указывают на серьезные проблемы. Общественное мнение стало предметом манипуляций большого количества шарлатанов, которые используют дешевый популизм в качестве инструмента для продвижения своих политических амбиций. И текущие акции являются отличным примером такого поведения бывших политиков. В частности, бывший глава МИД Армении Вардан Осканян пытается паразитировать на проходящих демонстрациях, в надежде вернуть себе теплое кресло министра.

Осканян считает, что наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра переходного периода является Баграт Галстанян. Одним словом, экс-министр уже решил судьбу Армении. Нынешнего премьера Пашиняна он уже успел отправить в отставку, а бородатого шарлатана Баграта Галстаняна усадить в кресло главы правительства.

И Осканяна, конечно, не смущает то, что участвующие в протестах это меньшинство. Но дело не в этом. Дело в том, что Осканян понимает, что Галстанян не является политиком и в кресле премьера он не удержится. Устранив Пашиняна и Галстаняна именно Осканян может стать претендентом на пост премьера, так как в Армении массы настроены против бандитов Саргсяна и Кочаряна.

Получается, что Осканян затеял хитрую игру в надежде, что сможет выйти из нее победителем. Сценарий интересный и весьма креативный. Но почему-то в своем "гениальном" анализе он не учел самую малость, а именно то, что у него больше не будет оппонентов и все примут Осканяновский расклад.

При самом лучшем стечении событий Осканяна просто никто не воспримет всерьез. Ведь, давайте признаемся, кто он и чего он добился? А при худшем развитии событий Осканян станет причиной углубления политического кризиса в Армении.

Судя по всему, Осканян предпринимает отчаянную попытку вернуться к власти, которая, весьма вероятно, окажется провальной. При этом он выбрал позицию, которая должна позволить ему проделать это с минимальными для себя рисками. Ведь если что, он всегда сможет сказать, что не участвовал в акциях.

Все это подталкивает к мысли о том, что армянские политики, как бывшие, так и новые, являются весьма предсказуемыми. Столкнуть страну с внутренним кризисом ради собственной выгоды и амбиций - вот все на что они способны.