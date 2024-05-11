В ЮНИСЕФ раскрыли число беженцев из Рафаха
Свыше ста тысяч человек покинули за последние дни город Рафах, опасаясь скорого старта там масштабной израильской военной операции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил координатор ЮНИСЕФ в Газе Хамиш Янг.
"За последние пять дней более 100 тыс. человек покинули Рафах", - приводит его оценку ЮНИСЕФ на своем сайте.
Арабские СМИ, в свою очередь, отмечают, что в последние дни израильские военные призывают палестинцев покинуть все районы Рафаха, несмотря на то, что на данный момент точечные операции проходят только в восточной части города. В частности, в пятницу утром израильские СМИ сообщали о продолжении таких операций: израильские военные вели бои против бойцов группировки ХАМАС, уничтожали подземные тоннели.
Ливанские СМИ передают со ссылкой на источники в египетской армии, что Израиль отказался от идеи единой масштабной операции в Рафахе, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества. Вместо этого военные планируют несколько отдельных операций меньшего масштаба в разных районах города.
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