Белый дом заявил о намерении дальше добиваться от Израиля и ХАМАС соглашения о перемирии

Соединенные Штаты не оставляют попыток добиться от Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС выхода на соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это подтвердил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что физические встречи завершились - то есть, никто не сидит друг против друга за столом [переговоров], и это вызывает глубокое сожаление, - мы напряженно работаем, пытаясь сохранить взаимодействие обеих сторон, продолжение ими обсуждений, хотя бы виртуально, продолжаем работать непосредственно над самим текстом [потенциальной договоренности]. Мы все еще считаем, что сделка возможна. Мы все еще считаем, как я на днях заявил, что остающиеся противоречия могут быть преодолены", - отметил Кирби, комментируя попытки обеспечить новую договоренность между Израилем и ХАМАС.

"Однако это потребует проявления лидерских качеств. Это потребует моральной храбрости. Это потребует сохранения способности идти на компромисс и добросовестно вести переговоры. Мы не махнули на это рукой", - заявил сотрудник СНБ.

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