Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах"

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по пяти военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, а также по ракетной установке, которая использовалась для обстрелов израильской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад ЦАХАЛ осуществил серию ударов по террористическим объектам в районах Одайсе, Хиама, Раб-эль-Талатина, Дейр-Сириана, Айта-эш-Шаба и Мхайбиба на юге Ливана. В рамках ударов истребители уничтожили пять военных сооружений "Хезболлах", а также ракетную установку "Хезболлах", при помощи которой производились запуски по северным районам Израиля", - говорится в сообщении.

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