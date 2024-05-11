США продолжают направлять помощь Израилю после заявлений о приостановке поставок бомб

Администрация президента США Джо Байдена продолжает направлять военную помощь Израилю после заявлений о приращении поставок авиабомб. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в последние дни в Израиль были отправлены "как наступательные, таки и оборонительные вооружения, включая стрелковое оружие", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телекомпания, заявления Байдена о том, что США остановят поставки Израилю оружия в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах, "разрыв между двумя близкими союзниками" усилил внутреннюю критику американского лидера. Эти слова также вызвали "ярость и распри" среди его высокопоставленных чиновников.

Минобороны США ранее подтвердило данные телекомпании CNN, согласно которым власти США на минувшей неделе приостановили поставку 3,5 тыс. авиабомб Израилю на фоне опасений, что они могут использоваться во время военной операции в городе Рафах в секторе Газа.

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