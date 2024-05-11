Пентагон заключил крупный контракт на производство ракет

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS, которые в том числе используются на Украине, на сумму $332 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Lockheed Martin Missiles and Fire Control <...> получила контракт на $332 126 764 <...> на поставку Guided Multiple Launch Rocket System", - говорится в заявлении. Установленный срок выполнения заказа - 20 октября 2027 года.

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