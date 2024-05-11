Байден высказался о ходе президентской гонки в США

Президент США Джо Байден считает, что нынешняя президентская гонка, в которой он борется за переизбрание на второй срок, складывается в его пользу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"СМИ об этом не пишут. Но цифры явно складываются в нашу пользу", - сказал он, выступая перед сторонниками в Сиэтле. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Действующий американский лидер также вновь выразил мнение, что на столь раннем этапе гонки не стоит полагаться на результаты опросов. "Люди действительно не заряжены до конца лета или начала сентября. Но мы настроены оптимистично", - сказал он.

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!