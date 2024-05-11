Трамп заявил, что Байден хочет прекратить оказывать помощь Израилю

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден скоро прекратит выделять помощь Израилю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Байден хочет немедленно прекратить всю помощь Израилю", - написал он в пятницу на своей странице в соцести Truth Social. Ранее Трамп заявлял, что Демократическая партия Соединенных Штатов, к которой принадлежит Байден, на самом деле ненавидит Израиль.

Президент США Джо Байден заявил 8 мая в интервью CNN, что США остановят поставки Израилю оружия в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!