ХАМАС обвинил Израиль в срыве мирных переговоров

ХАМАС не вышел из переговорного процесса по перемирию в Газе, однако диалог приостановлен из-за действий израильской стороны в Рафахе.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на заявление палестинского движения сообщает ТАСС.

В заявлении сказано, что ХАМАС не выходил из переговорного процесса и не останавливал его, однако огонь, открытый армией Израиля в Рафахе, завел обсуждение в тупик.

Член политбюро радикального движения Халил аль-Хейя отметил, что переговоров в настоящее время не ведется, а "все, что говорит [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, направлено только на удовлетворение его собственных амбиций".

10 мая ХАМАС объявил о пересмотре стратегии на переговорах с Израилем по сектору Газа. Решение продиктовано отказом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от предложений посредников на переговорах, а также нападением и захватом армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе Газы и Египта.

В тот же день стало известно, что военный кабмин Израиля одобрил продолжение и расширение операции в Рафахе.

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