https://news.day.az/world/1659314.html США одобрили продажу дополнительных систем HIMARS Украине
США одобрили продажу дополнительных систем HIMARS Украине
Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $30 млн.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
В заявлении ведомства уточняется, что вместе с РСЗО Украина получит связанные с ними элементы логистики и программы поддержки.
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