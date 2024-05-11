США одобрили продажу дополнительных систем HIMARS Украине

Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $30 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

В заявлении ведомства уточняется, что вместе с РСЗО Украина получит связанные с ними элементы логистики и программы поддержки.

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