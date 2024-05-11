Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил парламент государства и временно остановил действие некоторых положений конституции. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство KUNA.

"Я не допущу, чтобы демократия использовалась для разрушения государства", - высказался он.

Как указал эмир, одни депутаты вмешивались в его полномочия, а другие навязывали условия по помощи в формировании правительства. "Мы столкнулись с трудностями и препятствиями, которые нельзя терпеть", - подчеркнул ас-Сабах.

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