Япония уничтожит препараты от коронавируса на сумму почти в $2 млрд

Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен ($1,93 млрд). Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck.

В список также вошли таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer.

Этих препаратов хватило бы для 5,6 млн человек. Большая часть лекарств осталась неиспользованной и подлежит утилизации.

До этого фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру.

Соответствующее решение было принято на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.

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