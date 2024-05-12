Генсек ООН выступил за реформу международной финансовой архитектуры

ООН выступает за проведение реформы международной финансовой архитектуры и создание новой платформы для реагирования на кризисы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"[Нужно] добиваться прогресса в проведении глубокой реформы международной финансовой архитектуры, чтобы она соответствовала реалиям современной экономики и могла обеспечить эффективную систему безопасности для развивающихся стран в такие сложные моменты, как нынешний. Вместе мы должны создать новую чрезвычайную платформу, чтобы мы могли сотрудничать сразу же после наступления кризиса, обновить положения по управлению космическим пространством для снижения рисков и получения выгод. Нужно включить молодежь в центр многосторонних отношений и договориться о том, как учитывать интересы будущих поколений при принятии сегодняшних решений", - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, также существует необходимость "преодолеть цифровое неравенство и перейти к новым структурам управления новыми технологиями - использовать искусственный интеллект как силу добра для всего человечества, а не только для богатых".

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