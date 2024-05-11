Польша укрепляет восточную границу

Польша начала работы по укреплению границы с Белоруссией и Украиной. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск после встречи с военными и пограничниками на границе с Белоруссией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, речь идет о фортификации во многих измерениях. Мы будем информировать общественность [об этом]", - заявил Туск. Его выступление транслировал телеканал TVP Info.

Польский премьер также призвал Евросоюз помочь с финансированием этих работ, подчеркнув, что "речь идет о безопасности внешней границы Евросоюза". Глава правительства не уточнил, какие именно работы по фортификации границы с Белоруссией и Украиной будет вести польская сторона.

Ранее власти республики сообщали о начале работ по модернизации заграждения на границе с Белоруссией, возведенного в 2022 году. Оно представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Стоимость строительства составила $278 млн. 15 октября прошлого года жители Польши на референдуме проголосовали против сноса стены.

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