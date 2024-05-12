После визита Си Цзиньпина Венгрия вошла в «круг друзей» Китая

Венгрия после визита в страну китайского лидера Си Цзиньпина оказалась в числе "друзей" КНР, которые помогают республике в противодействии мощи США и за это вознаграждаются инвестициями, торговыми связями и дипломатической поддержкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом Financial Times (FT) сообщили источники.

Собеседники издания отметили, что Будапешт стал "моделью" партнера, в которую Пекин надеется превратить и другие страны как в Европе, так и за ее пределами. Отношения двух стран официально были выведены на уровень "всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отмечает FT, называл сотрудничество с Китаем "огромным шансом и огромной возможностью". Он указывал, что Пекин стал крупнейшим инвестором в Венгрии: китайские компании инвестировали €16 млрд в ее экономику.

В Венгрии завершилось первое с 2019 года европейское турне Си Цзиньпина. В Будапеште он провел встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. Стороны подписали ряд новых соглашений об углублении их экономического и культурного сотрудничества.

Си Цзиньпин отметил, что отношения двух стран "сейчас находятся на лучшем уровне в истории", и выразил надежду, что Венгрия, получив пост председателя ЕС во второй половине этого года, будет содействовать устойчивому развитию отношений между Китаем и ЕС.

Орбан сказал на встрече с Си, что Китай стал одной из опор многополярного мирового порядка, поскольку определяет многие экономические и политические процессы. Он пообещал, что для китайских инвесторов в Венгрии будут создавать "справедливые и достойные условия". "Мы создаем возможность для самых современных западных и самых современных восточных технологий встречаться <...> в Венгрии", - отметил премьер.

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