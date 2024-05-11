Си Цзиньпин предложил Европе помочь в деэскалации в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей недавней международной поездки предложил европейской стороне вместе воспрепятствовать эскалации украинского конфликта и создать благоприятные условия для мирного диалога.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя итоги недавних визитов китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию.

По словам китайского дипломата, в ходе своей поездки председатель КНР разъяснил позицию Пекина в отношении украинского кризиса "с исторической и стратегической точки зрения", уделил внимание общим интересам Китая и Европы по соответствующим вопросам. Он напомнил, что китайская сторона не была инициатором и участником этого конфликта и "всегда делала все возможное" ради мирного урегулирования.

Ван И отметил, что Си Цзиньпин предложил властям указанных стран предпринять совместные усилия для обеспечения международной энергетической и продовольственной безопасности, общими усилиями поддерживать стабильность глобальных цепочек поставок. Как уточнил глава МИД КНР, Европа "оказалась на перепутье", а Китай предлагает ей собственные методы по урегулированию кризисной ситуации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!