Орбан рассказал о шансах Европы избежать мировую войну

Выборы в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года, могут оказаться последним шансом для избежания третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с избирателями в городе Эстергом, как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС.

"Европейские выборы запомнятся потомкам как решение по вопросу о войне и мире... Возможно, это последний шанс избежать третьей мировой войны", - считает венгерский премьер.

Вместе с тем глава венгерского кабмина призвал избирателей поддержать на выборах в Европарламент правящую партию "Фидес - Венгерский гражданский союз", выступающую за решение украинского кризиса дипломатическим путем и против предоставления помощи Украине.

9 мая Орбан в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, а также призывает к прекращению боевых действий.

Орбан подчеркнул, что венгерская сторона поддерживает все международные усилия, направленные на достижение немедленного прекращения огня, а также инициативу, которую выдвинул Си Цзиньпин.

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