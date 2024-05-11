США введут пошлины на медицинские товары из этой страны
США намерены ввести пошлины на медицинские товары китайского производства. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.
Тарифы в первую очередь затронут шприцы и средства индивидуальной защиты.
США значительно нарастили закупки критически важных медицинских товаров - от халатов и масок до аппаратов искусственной вентиляции легких - у Китая в период пандемии. Пик пришелся на 2021 год, когда только на импорт шприцев из КНР Штаты потратили $348 млн.
Согласно источникам, администрация президента Джо Байдена собирается объявить о новых пошлинах для Китая уже в следующий вторник. Изменение тарифов также ждет и другие категории товаров, включая электромобили и полупроводники.
Новые пошлины Вашингтона могут быть встречены ответными мерами со стороны Пекина в условиях обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечают эксперты.
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