Трамп предложит своей бывшей сопернице Никки Хейли пост вице-президента США

Предвыборный штаб Дональда Трампа планирует привлечь в качестве кандидата в вице-президенты США Никки Хейли, которая до недавнего времени была его соперницей на праймериз Республиканской партии. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.

"Отношения соперников по Республиканской партии остаются прохладными, но Трамп мог бы выбрать Хейли, если бы был убежден, что она поможет ему выиграть президентское кресло, избежать потенциального тюремного заключения и покрыть десятки миллионов судебных счетов в случае его проигрыша", - говорится в публикации.

В качестве аргументов подобного выбора издание указывает, что Хейли имеет глубокие связи с финансовыми донорами, которые с опаской относятся к Трампу. Кроме того, примирение с Хейли может помочь ему привлечь на свою сторону некоторую часть республиканцев с высшим образованием, "которые продолжали голосовать на праймериз за Хейли даже после того, как она выбыла".

В частности, на праймериз в Индиане во вторник Хейли получила более 20% голосов, хотя к этому моменту она уже объявила о выходе из президентской гонки.

До недавнего времени Трамп и Хейли не ладили. Так, в этом году Трамп заявил, что у Хейли нет "президентского облика", а Хейли в ответ сказала, что Трамп не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы быть президентом.

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