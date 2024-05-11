Израиль потребовал эвакуации жителей из нескольких районов Рафаха

Израильские военные потребовали провести эвакуацию из нескольких кварталов в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщил The Times of Israel.

Как пишет издание, представители вооруженных сил призвали мирное население перебраться в район Аль-Маваси, а также - к городу Хан-Юнис.

Отмечается, что около миллиона палестинцев, бежавших из других частей анклава после начала войны, укрываются в Рафахе.

По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), из разных районов Рафаха около 300 тысяч палестинцев уже были эвакуированы в обозначенную "гуманитарную зону".

Накануне стало известно, что военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что нынешние действия Израиля не являются вторжением в Рафах или крупной наземной операцией.

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