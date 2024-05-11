Психиатор выгораживает сенатора Менендеса

Федеральные прокуроры США заявили, что обвиняемый сенатор Боб Менендес не должен отвлекать внимание, вызывая психиатра для дачи показаний на предстоящем судебном процессе по делу о взяточничестве.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете New York Post.

Издание отмечает, что демократу из Нью-Джерси, обвиняемому в коррупции, следует запретить вызывать психиатра Карен Розенбаум в качестве эксперта, чтобы она "высказала мнение" о том, что семейные проблемы Менендеса заставили его хранить деньги у себя дома. Об этом написали федеральные прокуроры Манхэттена в судебных материалах.

Правительство заявило, продолжает автор статьи, что Менендесу не нужен свидетель-эксперт, чтобы рассказать об этом случае. Сам сенатор озвучил его журналистам через несколько дней после обнародования обвинительного заключения в сентябре прошлого года.

"Объяснения Розенбаум о том, почему Менендес хранил наличные деньги дома, представляются не более чем недопустимой попыткой под видом экспертного мнения дать показания с чужих слов и вызвать сочувствие, основанное на его семейном прошлом", - написали прокуроры.

Издание напоминает, что команда защиты Менендеса уведомила прокуроров о травматическом аспекте в письме от 19 апреля, объяснив, что сенатор страдает от не поддающегося лечению недуга из-за "двух травмирующих событий" в его жизни.

По словам Розенбаум, 70-летний Менендес испытывает "страх перед нехваткой денег", что привело к "развитию механизма выживания, заключающегося в регулярном снятии и хранении наличных в своем доме".

Розенбаум рассказала присяжным, как сенатор "пережил травму" из-за того, что у его семьи конфисковали деньги, когда те были беженцами на Кубе, и то немногое, что у них было, они хранили у себя дома. Эта практика передалась сенатору, который родился в США. Другая причина хранения денег заключается в том, что отец Менендеса был азартным игроком и покончил с собой, когда его сын перестал выплачивать его долги.

Адвокаты сенатора надеются доказать, что все это объясняет, почему федералы нашли почти 500 000 долларов наличными и по меньшей мере 13 золотых слитков в его доме во время рейда в июне 2022 года.

Прокуроры говорят, что утверждениям защиты не стоит верить, поскольку Менендес является законным гражданином США и что его отец умер почти 50 лет назад.

"То немногое, что могут дать показания Розенбаум, в значительной степени обусловлено опасностью введения присяжных в заблуждение и отвлечения внимания", - утверждают федералы, заявляя, что ее показания позволят обойти риск перекрестного допроса Менендеса, если он будет давать показания в свою защиту.