https://news.day.az/world/1659477.html В Турции осудили поступок посла Израиля в ООН
В Турции осудили поступок посла Израиля в ООН
Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, демонстративно измельчившего в шредере на трибуне ООН Устав всемирной организации, свидетельствует о непризнании Тель-Авивом международного права.
Как передает Day.Az, такое мнение в соцсети Х высказал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
"Тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, еще раз показал, что Израиль не признает международное право", - написал Челик.
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