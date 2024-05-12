Трамп поблагодарил Секретную службу США за помощь Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп похвалил агентов Секретной службы США за то, что они не позволяют действующему американскому главе Джо Байдену теряться на сцене и помогают ему найти с нее выход. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Он заканчивает свою речь, которая обычно длится полторы минуты (...), и не знает, куда идти", - подчеркнул экс-президент.

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