https://news.day.az/world/1659512.html Трамп поблагодарил Секретную службу США за помощь Байдену
Трамп поблагодарил Секретную службу США за помощь Байдену
Бывший президент США Дональд Трамп похвалил агентов Секретной службы США за то, что они не позволяют действующему американскому главе Джо Байдену теряться на сцене и помогают ему найти с нее выход. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Он заканчивает свою речь, которая обычно длится полторы минуты (...), и не знает, куда идти", - подчеркнул экс-президент.
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