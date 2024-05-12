ЦАХАЛ сообщил о гибели своего военнослужащего

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели военнослужащего в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает Day.Az.

20-летний сержант Ариэль Цимм, служащий 931-го батальона бригады "Нахаль", был убит во время перестрелки с боевиками ХАМАС в районе Зейтун города Газа. Он стал пятым солдатом бригады "Нахаль", погибшим за два дня. Армейская пресс-служба 11 мая сообщила о гибели в результате взрыва четырех военнослужащих 931-го батальона на фоне ожесточенных столкновений сил ЦАХАЛ с радикалами, продолжающихся в этой местности.

С учетом последних данных число погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 272. Общее число павших израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта, составило, по данным пресс-службы, уже 620.

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