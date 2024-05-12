Макрона обвинили в социальной чистке и сокрытии бедности французов

Президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в "социальной чистке" и "сокрытии бедности", поскольку из Парижа перед Олимпиадой убирают лагеря бездомных.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Президент Макрон, безусловно, поставил свою репутацию на успех Парижа-2024, пишет издание. Олимпийские игры откроются только 26 июля, но глава государства уже называет их "моментом красоты, настоящего искусства, праздником спорта и наших ценностей". Это первые европейские игры после Лондона-2012, и Макрон хочет поразить мир масштабом и великолепием.

"Вот почему операционный бюджет был установлен на уровне, эквивалентном более чем 4 миллиардам фунтов стерлингов, и эта цифра может быть удвоена до 8 миллиардов фунтов стерлингов, если добавить стоимость новых зданий, таких как современный водный центр... Баржи из всех стран-участниц должны скользить по реке Сене для гламурной церемонии открытия, на которую не будет никаких расходов", - говорится в статье.

Однако вдоль Сены по-прежнему разбросаны нелегальные лагеря, которые портят вид, поэтому сейчас почти каждое утро там проходят полицейские рейды. Один из них случился недалеко от мэрии в конце апреля, где в основном спали на тротуарах выходцы из Западной Африки. Обитателям "ночлежки" было сказано, что им будет лучше в провинции, а не в Париже. Многих из тех, кого выгнали с нелегальной площадки возле мэрии, посадили в автобусы с обещанием отвезти в Безансон, расположенный более чем в 250 милях от столицы.

"В 70 с лишним палатках у мэрии проживали мигранты из бывших французских колоний в Западной Африке, которые, по их словам, были несовершеннолетними без сопровождения взрослых, которые имели законное право на жилье. Они оказались на улице после того, как чиновники оспорили их заявления о том, что им не исполнилось 18 лет", - отмечает газета.

В свежем докладе благотворительной группы Le Revers de la Medaille утверждается, что количество выселений растет и в преддверии Олимпийских игр их будет еще больше.

"Ситуация выходит из-под контроля", поскольку "высылки и вмешательство полиции в будущих периметрах безопасности" увеличиваются, заявил пресс-секретарь группы Пол Алаузи.

В докладе говорится, что администрация Макрона действует точно так же, как китайские власти, которые убрали бездомных с улиц Пекина перед Играми 2008 года, и бразильцы перед Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Цифры свидетельствуют о том, что за год - с марта прошлого по март нынешнего года - произошло 33 крупных выселения из лагерей по сравнению с 19 за год до марта 2023-го, говорится в документе. Отмечается, что и другие города Франции, задействованные в проведении ОИ-2024, подвергаются "социальной чистке", направленной на "сокрытие бедности". В частности, трущобы рядом с футбольным стадионом в Бордо, где будут проходить олимпийские футбольные матчи, были расчищены в конце марта.

Представители Ville de Paris и Министерства внутренних дел Франции, в свою очередь, отрицают, что существовала какая-либо официальная политика "социальной чистки" или "сокрытия бедности", тем более к Олимпийским играм.

"Полиция обязана закрывать несанкционированные лагеря из соображений гигиены и безопасности", - сказал представитель Hôtel de Ville.

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