Британия передаст Украине рекордный пакет военной помощи

Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны против России.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в своем официальном аккаунте в социальной сети Х Министерство обороны страны.

В очередную партию помощи войдут 4 млн. патронов к стрелковому оружию, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также 400 транспортных средств, в том числе 162 бронемашины и 78 вездеходов.

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